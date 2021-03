Endlich – erste Bilder von Promis unter Palmen! Seit wenigen Wochen wissen die Trash-TV-Liebhaber nicht nur, wann die zweite Runde der Reality-TV-Show ausgestrahlt, sondern auch, wer darin zu sehen sein wird. Ab 12. April kämpfen unter anderem Elena Miras (28), Willi Herren (45), Mallorca-Queen Melanie Müller (32) und Love Island-Boy Henrik Stoltenberg um das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Nun gibt es den ersten Trailer zur Show – und der verspricht schon jetzt jede Menge Drama.

Der Teaser, den Willi auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte, ist zwar nur 30 Sekunden lang – gibt aber schon einen Einblick, auf welche Auseinandersetzungen sich die Fernsehzuschauer freuen können. So könnten zwischen dem Ex von Jasmin Herren und der temperamentvollen Elena mächtig die Fetzen fliegen. "Aber die pisst mir damit ans Bein", brüllt Willi in die Kamera, während die ehemalige Dschungelcamperin lauthals warnt: "Komm' mir nicht zu nah!" Außerdem scheint auch Henrik völlig zu eskalieren. Der Freund von Köln 50667-Star Paulina Ljubas (24) schlägt in dem kurzen Clip nach der Kamera. Für Chris Töpperwien (47) und Kate Merlan (34) erst mal kein Grund, die Fassung zu verlieren. Der Currywurstmann lässt sich in dem Video von der Beauty in aller Ruhe sein Hinterteil epilieren.

Elena ist ja für ihre direkte und ehrliche Art bekannt und machte schon Anfang März auf Instagram deutlich, dass sich daran auch nichts geändert hat. "Viel mehr als unsere Fähigkeiten sind es unsere Entscheidungen, die zeigen, wer wir wirklich sind. Ich bin mir selber treu geblieben!", schrieb sie zu einem "Promis unter Palmen"-Bild. Mit dem Hashtag #RattenBleibenRatten stellte sie außerdem klar, dass es in der Villa nicht sonderlich harmonisch abgelaufen sein kann.

Anzeige

ActionPress Willi Herren, Sänger

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras im März 2021

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Kandidat 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de