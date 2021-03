Dirk Bach (✝51), Bülent Ceylan (45), Daniel Hartwich (42) – die Liste der Männer, die Sonja Zietlow (52) beruflich an ihrer Seite unterstützten, ist lang. Aber wem gehört ihr Herz, wenn die Scheinwerfer nicht mehr auf die sympathische Moderatorin gerichtet sind? Trotz seiner Erfahrung mit dem Showgeschäft bleibt ihr Liebster bevorzugt im Hintergrund, ist aber keinesfalls untätig. Die Entertainerin ist seit vielen Jahren glücklich verheiratet – ihren Mann, den Autor Jens Oliver Haas, lernte sie bei Dreharbeiten kennen!

Die Lovestory der beiden begann im TV: Sonja und Jens lernten sich nämlich am Arbeitsplatz kennen, wie Bild berichtet. Er war damals Autor für eine Quizshow, die die quirlige Sonja moderierte. Jens ist gelernter Journalist, schrieb bereits für bekannte Formate wie "Switch" und "7 Tage, 7 Köpfe". Seit 2004 ist er als Headautor mit Kollege Micky Beisenherz (43) verantwortlich für Sonjas freche Gags im RTL-Dschungelcamp. Da ist es kein Wunder, dass er und die Moderatorin zueinandergefunden haben: "Unser gemeinsamer Humor schweißt uns zusammen", schwärmt die gelernte Pilotin.

Aber nicht nur über die gleichen Dinge lachen zu können, auch ihre Liebe und Hingabe für Tiere in Not sind eine wichtige Gemeinsamkeit des glücklichen Paares: Die beiden sind Hundeeltern, Sonja ist sogar Schirmherrin eines Fördervereins für in Not geratene Hunde. Der Autor unterstützt seine Partnerin also nicht nur mit frechen Moderationssprüchen – die beiden passen auch noch tierisch gut zusammen.

ActionPress Sonja Zietlow im Juli 2016 in München

Getty Images Daniel Hartwich und Sonja Zietlow bei "Ich bin ein Star – lasst mich wieder rein!" in Hürth 2015

ProSieben/Willi Weber Sonja Zietlow und Bülent Ceylan bei "The Masked Singer"

