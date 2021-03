Sie zeigt sich ganz entspannt beim Stillen! Anfang des Jahres hat sich Charlotte Dawsons (28) Leben um 180 Grad gedreht: Die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin der britischen Version und ihr Verlobter Matthew Sarsfield sind stolze Eltern eines Jungen geworden. Seitdem geht der Reality-TV-Star in seiner Mutterrolle komplett auf und zeigt sich nun in einem ziemlich intimen Moment: Charlotte veröffentlichte Bilder, auf denen sie ihrem Baby die Brust gibt!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die frischgebackene Mama den relativ intimen Moment von sich und Söhnchen Noah beim Stillen. "Hier ist die Multi-Tasking-Mama. Drehen, abpumpen und stillen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so was erleben würde", kommentiert sie einige Pics mit ihrem Sohn, der gemütlich in ihrem Arm liegt. Ganz offensichtlich genießen Mutter und Kind aktuell ausgiebig die gemeinsame Zeit.

Doch ganz so harmonisch war es vor einigen Wochen noch nicht im Hause Dawson. Kurz nach der Geburt ihres Kinds berichtete Charlotte nämlich, wie dramatisch die Entbindung gewesen sei. "Ich war in Tränen aufgelöst. [...] Die Schmerzen, die ich bei diesen Wehen aushalten musste, konnte ich nicht länger ertragen", erzählte sie New Magazine.

Matthew Sarsfield und Charlotte Dawson mit ihrem Sohn Noah

Reality-Star Charlotte Dawson mit ihrem Sohn

Charlotte Dawson mit ihrem Sohn Noah im März 2021

