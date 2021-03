Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) bereiten sich langsam, aber sicher auf ihre Rolle als Eltern vor! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der Schauspieler sind zwar erst seit vergangenem Jahr ein Paar, erwarten derzeit aber schon das erste Baby. Obwohl es bis zur Geburt noch viele Monate hin ist, freuen sich die Turteltauben total auf ihren Nachwuchs – und üben deswegen jetzt schon mal mit dem Baby von Yasin und Samira das Elternsein!

Weil der "Hey Jimi"-Interpret aktuell für die Love Island-Sendung "Aftersun – Der Talk danach" auf Teneriffa vor der Kamera steht, urlaubt auch die Beauty dort in der Sonne. Auf der Kanaren-Insel bekamen die zwei nun Besuch von dem Kuppelshow-Pärchen Yasin und Samira. Und die brachten natürlich auch Baby Malik-Kerim mit. Die perfekte Möglichkeit für Jimi und Yeliz, mal zu schauen, wie sie mit einem Knirps so ausschauen – und ein Foto davon teilte die werdende Mama glatt mit ihren Instagram-Followern. "So süß!", schrieb sie zu dem Bild des Trios.

Es scheint ganz, als würde es Yeliz nach ihren anfänglichen Schwangerschaftsproblemen endlich besser gehen: Am Donnerstag präsentierte die Brünette ihren Fans sogar erstmals ihren kleinen, aber erkennbaren Babybauch. "Ich kann es kaum abwarten, dich zu treffen", schrieb sie dazu.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit Malik

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira im Februar 2021 in Hamburg

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de