Hat Michèle de Roos die vergangenen Wochen inzwischen verdaut? Zugegeben, der aktuelle Bachelor Niko Griesert (30) sorgte gegen Ende seiner Staffel mächtig für Wirbel. Erst verwehrte er Michèle eine Rose, dann holte er sie zurück – nur um sich dann im Finale wieder gegen sie zu entscheiden. Kein Wunder, dass die Wiedersehensshow mit dem Rosenkavalier eine ziemlich emotionale Angelegenheit für sie wurde. Und wie geht es ihr heute nach den turbulenten Dreharbeiten?

Im Promiflash-Interview gibt sich Michèle sehr optimistisch: "Mir geht es aktuell supergut. Ich bin froh, dass ich jetzt positiv in die Zukunft schauen kann." Die Aussprache vor laufender Kamera mit Niko und ein paar der anderen Rosenanwärterinnen war für die Kölnerin zwar sichtlich aufwühlend, doch offenbar hat es ihr auch etwas Klarheit verschafft: "Ich glaube, Niko konnte seine Entscheidung selbst kaum nachvollziehen. Seine Unentschlossenheit hat er ja sehr oft angesprochen", erklärt sie.

Nikos Unentschlossenheit hielt auch an, als er seine letzte Rose vergab – denn aus ihm und seiner Auserwählten Michelle "Mimi" Gwozdz wurde nie ein Paar. Dafür halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass der 30-Jährige erneut zurück zu seiner Zweitplatzierten geschwenkt ist. "Niko und ich sind aktuell kein Paar", betont die 27-Jährige allerdings gegenüber Promiflash.

Nach "Der Bachelor – Nach der letzten Rose" hat Frauke Ludowig nochmal mit Niko Griesert gesprochen – zu sehen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung auf RTL.de und am Donnerstag in den RTL-Magazinen. Hier kommen auch Mimi und Michèle zu Wort.

Auch in der neuen Folge von "Der Bachelor – Der Podcast" bei AUDIO NOW steht Niko Rede und Antwort.

Anzeige

TVNOW Niko Griesert und Michèle de Roos

Anzeige

TVNOW Michèle de Roos bei einem Bachelor-Einzeldate mit Niko Griesert

Anzeige

TV NOW Michelle Gwozdz, Niko Griesert und Frauke Ludowig bei "Der Bachelor – Nach der letzten Rose"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de