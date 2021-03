Fast eineinhalb Monate ist Victoria's Secret-Schönheit Elsa Hosks (32) Töchterchen Tuulikki nun schon auf der Welt – und diese möchte die überglückliche Mama ihrem kleinen Schatz natürlich auch zeigen! Nachdem die Laufstegschönheit am 11. Februar dieses Jahres zum ersten Mal Mutter wurde, machen sie und ihr Partner Tom Daly nun offenbar gemeinsame Ausflüge: Die kleine Familie von Elsa wurde am vergangenen Sonntag erstmals seit der Geburt von Klein-"Tuuli" am Strand von Malibu gesichtet!

Paparazzi-Bilder, die die Daily Mail gestern veröffentlichte, zeigen das Topmodel, das den kleinen Sprössling liebevoll im Arm hält. Die Mutter strahlt vor Glück und benötigt augenscheinlich kein Make-up, um toll auszusehen: Entspannt genießt Elsa den Tag am Meer in völlig natürlichem Look und zeigt sich dabei in einem lässigen Outfit. Zu einer beigen Strickjacke und einem Oberteil mit Rollkragen kombiniert die 32-Jährige eine weiße Cargohose. Die Yeezy-Sportschuhe zieht sie später aus und genießt es, barfuß auf einer pinken Picknickdecke mit ihrer Familie zu relaxen. Tuulikki, die dick in einen braunen Strampelanzug eingepackt ist, passt farblich natürlich perfekt zum Outfit ihrer schönen Model-Mama.

Elsa ließ auch ihre Follower auf Instagram an ihrem schönen Familienausflug teilhaben und postete vor zwei Tagen einige Schnappschüsse, die sie mit folgenden Worten versehen hatte: "Tage am Strand sind die besten Tage". Diesem Statement stimmten viele ihrer Fans sofort zu und zeigten sich vom Outfit und der tollen Figur der Neu-Mama begeistert. "Du siehst besser aus denn je", heißt es da unter anderem, und auch: "Diese Frau hat gerade erst ihr Baby bekommen!"

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk und ihre Tochter Tuulikki

Instagram / hoskelsa Elsa Hosks After-Baby-Body

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk mit ihrem Freund Tom Daly und ihrer Tochter Tuulikki Joan

