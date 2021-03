Da hat sich aber jemand ein ziemlich skurriles Umstyling getraut! 2020 wurde Gina Beckmann (20) durch Big Brother berühmt. Seitdem ist die Blondine vor allem als Influencerin ziemlich erfolgreich unterwegs. Im Netz nimmt sie ihre Fans gern in ihren Alltag mit – und präsentiert nun eine ziemlich haarige Veränderung in ihrem Leben: Gina hat sich ihren Pony knallig pink färben lassen!

Doch warum hat sich die 20-Jährige zu so einem farbenfrohen Umstyling entschieden? Gegenüber Promiflash verrät sie den Grund: Sie hatte einfach keinen Bock mehr auf ihr eintöniges Blond! "Ich brauche einfach öfter Veränderungen, um nicht gähnend in den Spiegel zu schauen", erklärt sie. Und genau jetzt wollte sie sich eben an etwas Extremeres trauen. "Ich habe auch das Gefühl, dass seitdem ich in Berlin wohne, ich mich mehr traue, weil man hier einfach sein und aussehen kann, wie man will, ohne dass man komisch angeschaut wird", erzählt sie gegenüber Promiflash weiter.

Noch bis vor einigen Monaten erstrahlte ihre Mähne in einem zarten Rosaton. Zu einem kurzen Instagram-Post schrieb sie damals: "Es ist Zeit für eine Veränderung!" Und mit solchen Transformationen will sich Gina in Zukunft auch nicht mehr zurückhalten – denn sie sei jetzt schon gespannt, was ihr als Nächstes einfällt.

Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, "Big Brother"-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / basic_gina Gina Beckmann im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de