Wie gut verstehen sich Sarah Connor (40) und Marc Terenzi (42) mittlerweile? Die beiden Musiker gingen einst als Ehepaar durchs Leben – 2005 hatten sie sich bei einer spektakulären TV-Hochzeit das Jawort gegeben. Doch nach vier Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern folgte 2008 überraschend die Trennung. Marc verkündete vor Kurzem, dass er mit Team 5ünf eine neue Band ins Leben gerufen hat. Und so reagiert Sarah auf das neue Musikprojekt ihres Ex-Mannes.

In ihrer Instagram-Story macht Sarah auf die Erscheinung der ersten Single von Marcs neuer Band aufmerksam und schreibt dazu: "Alles Gute für euren Veröffentlichungstag und viel Glück mit deiner neuen Band. Ich weiß, wie sehr du seit Monaten auf diesen Tag hingefiebert hast." Klingt ganz so, als wären die beiden mittlerweile gute Freunde und würden sich auch die Karriere betreffend noch regelmäßig austauschen.

Als sie noch ein Paar waren, haben sie hin und wieder auch bei Projekten zusammengearbeitet. Sarah war beispielsweise auch in zwei Musikvideos von Marc zu sehen. Sie spielte bei "Heat Between The Sheets" und "Love To Be Loved By You" mit. In Letzteren sind sogar Aufnahmen ihrer Hochzeit zu sehen.

