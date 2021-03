Die 17. Staffel von Grey's Anatomy hat einige Überraschungen für die Fans parat! Nach den Mega-Comebacks von Patrick Dempsey (55) alias Dr. Derek Shepherd und T.R. Knight (48) alias Dr. George O'Malley gibt es nun das nächste Wiedersehen mit einem echten Publikumsliebling. Lange hatten sich die Fans der Arztserie diese Rückkehr gewünscht. Nun ist klar: Dieser Serienstar wird noch einmal in seine alte Rolle schlüpfen!

Achtung, Spoiler!

In ihren Fieberträumen begegnete die Hauptfigur Meredith Grey (Ellen Pompeo, 51) an einem idyllischen Strand schon in vergangenen Folgen ihren Liebsten, die bereits verstorben sind. So auch nun wieder: Dieses Mal wird Chyler Leigh (38) in ihrer Rolle als Merediths Halbschwester Lexie Grey zurückkehren! Seit 2003 war die Schauspielerin Teil der Erfolgsserie, ehe ihre Serienfigur 2012 in der achten Staffel bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Nun ist sie im offiziellen Trailer der neuen Folge wieder in ihrer altbekannten Rolle zu sehen, wie sie im Sand neben Meredith sitzt und ihr die Frage stellt: "Wirst du bleiben?"

Den deutschen Fans werden diese Szenen und auch die Antwort auf Lexies Frage nicht mehr lange vorenthalten bleiben. Die Serie geht auch im deutschen Fernsehen bald weiter! Ab dem 28. April wird die 17. Staffel von "Grey's Anatomy" laufen. Die Serie soll erneut zur Primetime auf ProSieben gezeigt werden.

