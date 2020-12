Die 17. Staffel der beliebten Serie Grey's Anatomy sorgt für riesengroße Fan-Freuden! In den Auftaktfolgen der aktuellen Season hatte bereits ein überraschendes Comeback Begeisterung unter den Zuschauern ausgelöst: In einem Fiebertraum war die Hauptfigur Meredith Grey (Ellen Pompeo, 51) ihrem verstorbenen Ehemann Dr. Derek Shepherd (Patrick Dempsey, 54) an einem Strand begegnet – und damit nicht genug: Jetzt kehrte auch ein weiterer Publikumsliebling ans "Grey's Anatomy"-Set zurück! Achtung, Spoiler!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Erfolgsserie wurde jetzt ein weiteres Comeback verkündet – und zwar in Form eines kurzen Clips: In dem Video legen zurückströmende Wellen Botschaften frei, die am Strand in den Sand geschrieben stehen. Auf die Frage "Wer kommt als Nächstes?" folgt die überraschende Antwort "007". Damit kündigte die Produktion ein Wiedersehen mit dem Assistenzarzt George O'Malley (T.R. Knight, 47) – unter dem Spitznamen 007 bekannt – an, der Anfang der schesten Staffel nach einem Busunglück ums Leben gekommen war.

Und diese Rückkehr löste emotionale Reaktionen bei den Fans aus. "Das hat mich so glücklich gemacht" oder auch "Ich weine gerade", schwärmten beispielsweise zwei Nutzer auf der Fotoplattform. Doch während die US-amerikanischen Fans bereits in den Genuss der aktuellen Folge kamen, müssen sich die deutschen Zuschauer noch etwas gedulden, bis sie sich über das Wiedersehen mit 007 freuen dürfen.

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Patrick Dempsey als Derek Shepherd in "Grey's Anatomy"

Anzeige

Instagram / ellenpompeo Ellen Pompeo und T.R.Knight im März 2020

Anzeige

Getty Images T.R. Knight im April 2018 in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de