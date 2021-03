Wieder ist die Reise für ein Let's Dance-Paar zu Ende! Eine fulminante Show liegt hinter den elf verbliebenen Promi-Profi-Teams. Fanliebling Rúrik Gíslason (33) legte mit seiner Partnerin Renata Lusin (33) einen heißen Tango aufs Parkett. Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33) bewegten Fans und Jury mit ihrem Contemporary gleichermaßen – und wurden mit 30 Punkten belohnt! Doch für welchen Promi reichte es am Ende des Abends nicht?

Zusätzlich zu den Einzelchoreografien wartete diese Woche auch das "Boys vs. Girls"-Battle auf die Tanzwütigen – es konnten also eine Menge Extrapunkte gesammelt werden. Dort triumphierten die Girls. Dennoch fehlten einem Paar am Ende ein paar Punkte und Anrufe zum rettenden Ufer: Für Kai Ebel (56) und Profi Kathrin Menzinger (32) war das "Let's Dance"-Abenteuer vorbei.

Glücklich schätzen konnten sich dagegen Mickie Krause (50) und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev, die ganz schön zittern mussten. Trotz relativ magerer Jurywertungen dürfen sie in der kommenden Woche erneut antreten. Die Fans dürfen gespannt sein, ob sich dann eine Leistungssteigerung beobachten lässt.

