Nicoles beste Freundin ist sich sicher! In der diesjährigen Love Island-Staffel sind die Blondine und ihr Auserwählter Dennis seit dem ersten Tag vercoupelt. Trotz einiger Differenzen fanden sie immer wieder zueinander und turteln ungeniert im TV herum. Die Zuschauer sind der Blondine gegenüber eher skeptisch und zweifeln an, dass sie Gefühle für den Beamten hegt. Promiflash hat nun mit Nicoles BFF geplaudert und diesbezüglich nachgehakt – und die glaubt: Nicole hat starke Gefühle für ihren Dennis!

Seit neun Jahren sind Nicole und Isabel befreundet, deswegen könne sie die Kandidatin auch so gut einschätzen. "Ich würde schon sagen, dass Nicole dabei ist, sich zu verlieben, definitiv. Wäre das nicht der Fall, hätte sie Alex die Möglichkeit gegeben, sie besser kennenzulernen", erklärte Nicoles einstige WG-Mitbewohnerin gegenüber Promiflash. Demnach spiele Nicole in der Show kein falsches Spiel. Ihr Umfeld habe von Anfang an gewusst, dass die 29-Jährige mit ernsten Absichten in die Liebeshütte einziehe.

Trotzdem sei Isabel überrascht, dass Nicole jemanden in der Villa kennengelernt hat, den sie sehr mag. "Ich hätte nicht gedacht, dass Nicole tatsächlich jemanden findet und es sich so gut entwickelt". Ihre Busenfreundin ging sogar noch einen Schritt weiter. "Ich denke, dass Nicole mit Dennis ihren Traummann gefunden hat", betonte sie im Promiflash-Interview.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

Sonstige Love Island-Kandidatin Nicole und ihre Freundin Isabel

Anzeige

Sonstige "Love Island"-Kandidatin Nicole und ihre Freundin Isabel

Anzeige

RTL2 Die "Love Island"-Teilnehmer Nicole und Dennis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de