Für die DSDS-Kandidaten wird es langsam ernst. Am vergangenen Samstag ging der Auslands-Recall auf Mykonos in die letzte Runde, nun sind nur noch neun Sänger im Rennen um den Titel "Superstar 2021". Karl Jeroboan, Starian Dwayne McCoy, Kevin Jenewein, Pia-Sophie Remmel, Jan-Marten Block, Daniel Ludwig aka Ludi, Michelle Patz, Jan Böckmann und Daniele Puccia wollen am kommenden Samstag die Zuschauer von sich überzeugen – doch wer von ihnen kommt bisher eigentlich am besten an?

Keine Frage, mit der Top Neun ist nun nur noch die Crème de la Crème der diesjährigen DSDS-Kandidaten übrig. Karl hatte es gleich während der Castings geschafft, Poptitan Dieter Bohlen (67) vollauf zu begeistern – und deshalb sogar dessen Goldene CD erhalten. Nichtsdestotrotz ist der Sport- und Gesundheitstrainer nicht der einzige Kandidat mit kräftiger Stimme: Neben ihm wurden unter anderem auch Starian, Jan-Marten, Kevin und Jan für ihre gigantischen Auftritte gelobt. Und auch Ludi sang sich bis dato souverän Runde für Runde weiter.

Daniele musste während des Recalls zwar auch mal schlechte Kritik einstecken, konnte die Juroren dafür immer mit seinem smarten Lächeln um den Finger wickeln – und dürfte damit auch bei den Zuschauern punkten. Die einzigen Damen in der Runde sind Pia und Michelle. Letztere wurde noch kurz vor ihrem Einzug in die Liveshows für ihre wandelbare Art und ihre stets gute Leistung sehr gelobt. Wer konnte euch bisher am meisten von sich überzeugen? Stimmt in der Umfrage ab!

