Die Vorfreude der DSDS-Fans steigt! Schon am Samstag ist es so weit: Die erste Liveshow und damit auch gleich das Halbfinale der beliebten Casting-Sendung findet statt. Neun großartige Künstlerinnen und Künstler treten dort in der Hoffnung auf den Einzug in die Endrunde an – und jetzt steht auch fest, mit welchen Songs Starian, Karl und Co. überzeugen wollen: Das sind die Songs der ersten DSDS-Liveshow!

In einer offiziellen Pressemitteilung veröffentlichte RTL am Donnerstag die Liste der Halbfinal-Tracks. Laut dieser erwartet die Zuschauer eine bunte Mischung: Die Kandidaten werden als Gesamtgruppe, in Dreierteams und einzeln performen. Zu neunt steht zunächst "Blinding Lights" von The Weeknd (31) auf dem Plan. Karl wird zudem Tom Walkers Mega-Hit "Leave A Light On" solo zum Besten geben. Gemeinsam mit Jan-Marten und Starian singt er zudem "Paradise" von Meduza feat. Dermot Kennedy (29). Doch auch die Solo-Songs seiner Gruppen-Kollegen haben es in sich: Jan-Marten will seine Stimme mit Seals (58) "Kiss From A Rose" unter Beweis stellen, Starian hingegen setzt auf die Vibes von The Weeknd mit "Earned It".

Und Gruppe zwei? Die besteht aus Pia, Ludi und Michelle und wird "Break My Heart" von Dua Lipa (25) darbieten. Als Einzelsongs dürfen sich die Fans zudem über "Let's Love" von Sia (45) in Pias Version, Ludis Performance von Charlie Puths (29) "Attention" und Leas (28) Mega-Hit "Treppenhaus" von Michelle freuen. Daniele, Jan und Kevin bilden Gruppe drei – und wollen die Herzen des Publikums gemeinsam mit "Whatever It Takes" von Milow (39) erobern. Als Solo-Nummern stehen zudem "Dynamite" von BTS für Daniele, "Ungeschminkt" von Johannes Oerding (39) für Jan und Richard Marx (57)' "Right Here Waiting For You" für Kevin an.

