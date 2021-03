Das sagen die anderen Bachelor-Girls zur Liebespleite der diesjährigen Staffel. Im großen Finale des beliebten Kuppelformats hatte Michelle Gwozdz die letzte Rose von Niko Griesert (30) bekommen. Wirklich romantisch ging es danach für sie aber nicht weiter – im Gegenteil. Nach der Show offenbarten die beiden, dass es nie zu einer Beziehung geführt hat. Hätten die ehemaligen Kandidatinnen mit diesem Geständnis gerechnet?

"Natürlich war ich überrascht. Ich hätte es beiden von Herzen gewünscht, aber auch hier muss ich immer wieder sagen: Liebe kann man nicht erzwingen", äußerte sich Hannah Kerschbaumer (28) im Promiflash-Interview. Auch Stephie Stark (25) hat diese Wendung nicht kommen sehen. Für sie habe es von Anfang an den Anschein gemacht, dass Niko Mimi total toll finde.

Ganz anders sieht die Hanauerin Linda-Caroline Nobat (26) die Liebespleite des Bachelors und seiner Siegerin. "Nach dieser emotionalen Achterbahnfahrt hätte es mich tatsächlich eher überrascht, wenn es gehalten hätte", gab sie ehrlich wie immer gegenüber Promiflash zu.

