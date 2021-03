Prinz Harry (36) startet weiter durch! 2020 hatten der Enkel der Queen (94) und seine Frau Meghan (39) angekündigt, von ihren royalen Pflichten zurückzutreten, um mehr Privatsphäre zu bekommen. Seit ein paar Wochen ist der Rotschopf offziell von allen royalen Ämtern enthoben und damit auch arbeitslos. Vor wenigen Tagen wurde allerdings bekannt, dass Harry bereits einen neuen Job hat – in einer Führungsposition bei einem kalifornischen Start-up. Zudem will der gebürtige Londoner noch einer weiteren Tätigkeit nachgehen: Harry ist jetzt Mitglied einer Kommission – mit einem Ziel, das dem 36-Jährigem sehr am Herzen liegen dürfte.

Wie das Aspen Institute bekannt gibt, ist Harry nun einer von 15 Kommissaren einer neuen Initiative der gemeinnützigen Organisation. Im Rahmen einer Studie soll diese die Verbreitung von Falschmeldungen im Netz beobachten und sich sogar gegen diese einsetzen. Harrys Statement dazu lautet: "Wir werden in der heutigen digitalen Welt unter einer Lawine von Falschinformation begraben, die unsere Fähigkeit beeinträchtigt, sowohl als Individuen als auch als Gesellschaft, die Welt, in der wir leben, richtig wahrzunehmen." Er freue sich, nun mit einem Team an Wegen zur Behebung "der Informationsstörung" zu arbeiten. Die Arbeit soll im April beginnen.

Für Harry und auch seine Frau Meghan dürfte das ein echtes Herzensthema sein. Immerhin beklagten sie sich immer wieder über unfaire Berichterstattung, Cybermobbing und Übergriffe auf ihre Privatsphäre. Vor rund zwei Jahren erhob Meghan beispielsweise eine Klage gegen die Zeitungsgruppe Associated Newspapers, nachdem diese einen persönlichen Brief an ihren Vater Thomas (76) Markle Sr. publik gemacht hatte.

MEGA Prinz Harry in Kalifornien

Getty Images Prinz Harry auf einem Event in London im April 2017

Getty Images Prinz Harry in London, 2019

