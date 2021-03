In Sachen Verführung dürfte Nina König ein absoluter Profi sein! Die Blondine wird den vergebenen Temptation Island-Männern in den nächsten Wochen vermutlich mächtig einheizen. Auch wenn es ihr erstes TV-Projekt ist, hat sie in der Vergangenheit bereits einiges an Kameraerfahrung sammeln dürfen: Die 21-Jährige ist nämlich sonst als Camgirl und Pornosternchen unterwegs. Welche Vorteile Nina als Verführerin dadurch hat, hat sie Promiflash verraten!

"Was könnte da besser passen, als eine Pornodarstellerin auf die Insel der Verführung zu schicken?", findet Nina im Promiflash-Interview. Durch ihren Erotik-Hintergrund hat sie den anderen Verführerinnen ihrer Meinung nach einen ganz klaren Vorteil. Schließlich muss sie sich tagtäglich gegen die Porno-Konkurrenz durchsetzen: "Einen Mann zu verführen und die anderen Girls neben mir blass erscheinen zu lassen – das ist nichts Neues für mich." Ein weiterer Pluspunkt für Nina: Im Gegensatz zu den anderen Girls habe sie definitiv kein Problem damit, vor der Kamera die Hüllen fallen zu lassen. "Sex vor der Kamera ist für mich weder ein Problem noch etwas Neues", gibt sie deutlich zu verstehen.

Anscheinend hat sie das auch während der Dreharbeiten mit vollem Körpereinsatz demonstriert. "Es gab schon heftige Szenen. Allerdings weiß ich natürlich nicht, welche Szenen gezeigt werden und ob diese auch ins Sendekonzept passen. Oder ob diese vielleicht für ein TVNOW-Programm zu heftig sind", deutet Nina an – wie weit sie tatsächlich gegangen ist, wird sich im Laufe der Ausstrahlung zeigen.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Die "Temptation Island"-Verführerinnen 2021

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Nina König, "Temptation Island"-Verführerin 2021

Anzeige

TVNOW / Frank Fastner Nina König, "Temptation Island"-Verführerin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de