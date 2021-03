Henrik Stoltenberg hat mal wieder einen mehr oder weniger flotten Spruch auf den Lippen! Bei Love Island wurde der Politiker-Enkel im vergangenen Jahr durch Sätze wie "Ich werde ein bisschen schloppig in der Schlirne" zum Kultkandidaten. Seitdem war es verhältnismäßig ruhig um den TV-Casanova geworden. Jetzt meldete er sich aber gewohnt locker-flockig zu Wort – mit einer eindeutigen Spitze gegen Tim Stammberger (27).

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Follower von dem Blondschopf wissen, was er von anderen Realitystars hält. Seine Antwort: "Ich habe diese ganzen Shows nicht geschaut. Also keine Ahnung – Tim Schwanzberger oder Dödelberger, wie die alle heißen. Ich kenne die nicht." Und es dauerte natürlich nicht lange, bis Tim dieses Video zugeschickt wurde. "Ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll, dass sich jemand auf dieses Niveau herabgelassen hat. Ich weiß gar nicht, wer der Vogel überhaupt ist", erklärte der ehemalige Bachelorette-Kandidat in seiner Story. Im Gegenzug nahm er Henrik dann unter die Lupe und fand dessen "Bonflonzo"-Musikvideo: "14.000 Dislikes – die kommen nicht von ungefähr. Ich habe mir das angehört, und es ist wohl das Schlechteste, was ich jemals gehört habe."

Damit war wohl das letzte Wort zwischen den beiden Jungs gesprochen. Keno Rüst, der den Schlagabtausch offenbar amüsiert verfolgt hat, würde sich allerdings eine Fortsetzung wünschen – am liebsten beim Promiboxen. "Ist ja nicht so, als würde ich hier etwas anstacheln wollen. Aber ich glaube, das wollen alle sehen", witzelte der Ex-Freund von Gerda Lewis (28).

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Bekanntheit

Instagram / tim_stammberger Tim Stammberger im September 2020

Instagram / keno_ruest Keno Rüst im März 2020

