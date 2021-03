Bei Germany's next Topmodel wurde es in dieser Woche sexy! Bei einer heißen Tanzeinlage inklusive Flashdance-Wasserdusche konnten die Kandidatinnen sich von ihrer lasziven Seite zeigen. Dazu gehörte auch eine Menge Zufriedenheit mit dem eigenen Körper und dessen Sinnlichkeit – doch genau hier stieß GNTM-Girl Alex Mariah an ihre emotionalen Grenzen! Beim Training für den großen Abend flossen da die Tränen.

Als Alex von der Tanztrainerin Sonia Bartuccelli gefragt wurde, was sie an sich gerade sexy finde, fiel ihre Antwort denkbar knapp aus: "Meine Haare, maximal, aber auch nicht gerade..." Das fand der Coach erschütternd und hakte nach, ob dem Model nicht noch mehr einfalle. "Glaubst du, du hast keine Sinnlichkeit?", fragte sie, doch Alex schaute nur betroffen zur Seite und versuchte vergeblich, ihre Tränen zu unterdrücken. "Du bist wunderschön und jeder Mensch hat eine Sinnlichkeit!", sprach Sonia ihr Mut zu.

Doch Alex zeigte sich kämpferisch und blickte nach vorn. Ein Vorbild sah sie offenbar in ihrer Mitstreiterin Soulin Omar, die mehr und mehr zu einer Favoritin der Staffel wird: "Das kann sie ja eh sehr gut, dass sie immer einen sehr lasziven Ausdruck hat, da kann ich von ihr noch was lernen."

