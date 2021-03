Für Kevin Jenewein geht ein Traum in Erfüllung! Der DSDS-Kandidat versucht in diesem Jahr zum dritten Mal, den Titel zu gewinnen. Nach 2013 startete der Sänger in der vergangenen Staffel einen zweiten Anlauf. Doch jedes Mal musste er sich kurz vorm Einzug in die großen Liveshows geschlagen geben. Aber aller guten Dinge sind bekanntlich drei: Dieses Jahr schafft es der Sulzbacher tatsächlich eine Runde weiter und kann seine Freude über den Einzug in die Liveshows kaum in Worte fassen.

"Dass es jetzt beim dritten Versuch geklappt hat, ist ein unbeschreibliches Gefühl, einfach Wahnsinn", schwärmt der 27-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Als sein entscheidender Auftritt zu Ende gewesen ist, sei Kevin eine große Last von den Schultern gefallen, denn: "Ich bin ja auch das dritte Mal jetzt angetreten und habe zwei Mal an genau dieser Stelle versagt." Er habe versucht, sich trotzdem keinen Druck zu machen und die Performance einfach in vollen Zügen genossen.

Tatsächlich habe der Musiker aber direkt nach Ende seiner Darbietung bemerkt, dass sein Traum tatsächlich weitergehen könnte. "Als Dieter mir dann Standing-ovations gegeben hat, wusste ich, ich habe alles dafür gegeben und bin glücklich mit dem, was ich gemacht habe", erinnert er sich gegenüber Promiflash: Richtig realisiert, dass er es nach acht Jahren endlich in die Liveshows geschafft hat, habe er es aber erst viel später.

Kevin Jenewein bei den DSDS-Castings 2021

DSDS-Kandidat Kevin Jenewein

Kevin Jenewein bei DSDS 2020

