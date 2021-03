Anscheinend hat Kathleen relativ schnell einen würdigen Ersatz gefunden! Bei Are You The One? hatte es von Anfang an zwischen der Blondine und ihrem Flirt Aaron geknistert – und auch nachdem sich in der Match Box herausgestellt hatte, dass die Turteltauben kein Perfect Match sind, setzten die beiden ihre Romanze fort. Nachdem der Sunnyboy schließlich mit seinem Match Melissa die Villa verlassen musste, schworen die zwei sich ewige Treue – kaum war Aaron aber weg, vergnügte sich Kathleen anderweitig!

Während einer ausgelassenen Sause kamen die Beauty und Jills (20) Ex-Flirt Sascha sich immer näher – mit steigendem Pegel intensivierte sich offenbar auch die Anziehung zwischen den beiden. "Ich habe es dem Aaron versprochen: Ich passe auf sie auf", lautete die ursprünglich äußerst ritterliche Mission des Garten- und Landschaftsbauern während eines gemeinsamen Interviews – die 26-Jährige hatte aber anscheinend anderes im Sinn und schob den Muskelmann in eine vor den Kameras geschützte Ecke. "Hör auf damit, bitte! Ich bin auch nur ein Mann", ertönte Saschas verzweifelte Stimme – dicht gefolgt von vielsagenden Schmatzgeräuschen.

Nachdem Kathleen Aaron nach seiner Rückkehr in die Villa am darauffolgenden Tag reumütig ihren Fremdflirt gebeichtet hatte, war der zwar erst ein wenig angefressen – im Endeffekt konnte er seiner Angebeteten ihren Fehltritt aber glücklicherweise verzeihen.

Alle Infos zu "Are You The One?" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Sascha, Kandidat bei "Are You The One?"

Anzeige

TVNOW Kathleen, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

Anzeige

TVNOW Aaron und Kathleen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de