Wie steht wohl Katie Price (42) zu diesem besonderen Babyglück? Die Fünffach-Mutter und ihr Freund Carl Woods versuchen gerade, schwanger zu werden – doch bisher will es einfach nicht klappen. Mehr Erfolg hat hingegen ihr Ex-Ehemann Kieran Hayler (34), mit dem das ehemalige Boxenluder die beiden Kids Bunny Hayler (6) und Jett Riviera (7) teilt. Der Stripper und seine Verlobte Michelle Pentecost erwarten nämlich Nachwuchs. Kerry Katona (40), BFF des früheren It-Girls, ist sicher: Katie freut sich für Kieran.

Das gab sie nun in ihrer Kolumne im new!-Magazin preis. Darin schreibt die Ex-Atomic Kitten-Sängerin, die schon seit Jahren sowohl mit Katie als auch mit Kieran gut befreundet ist: "Ich weiß, dass Katie auch schwanger werden will, aber ich bin sicher, dass sie sich trotzdem sehr freuen wird." Die Musikerin sei sich außerdem sicher, dass nicht nur die 42-Jährige glücklich über die Babynews sei, sondern auch Jett und Bunny, da sie noch ein Geschwisterchen bekommen.

Kerry plaudert weiter aus, dass sie sich gerade in einer ähnlichen Situation befinde wie ihre Freundin Katie. Denn ihr Ex-Partner Brian McFadden (40) erwartet auch gerade ein Kind mit seiner neuen Verlobten Danielle – und wie ist ihre Reaktion auf diese Schwangerschaftsnachrichten? Auch durchweg positiv! "Es gibt keinerlei Feindseligkeit zwischen ihnen und mir. Ich freue mich einfach für Brian und Danielle", betont die Sängerin, die so wie Katie fünffache Mutter ist.

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price im Februar 2021

Getty Images Kieran Hayler und Michelle Pentecost

Getty Images Katie Price und Kerry Katona im April 2018

