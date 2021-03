An den neuen Fame der DSDS-Kandidaten muss sich auch deren Umfeld erst einmal gewöhnen! Durch ihre Glanzleistungen in den vergangenen Folgen der RTL-Castingshow sind nicht nur die Juroren zu Fans der verbliebenen neun Sänger geworden – sondern auch zahlreiche Zuschauer. Deshalb zählen Kandidaten wie etwa Starian Dwayne McCoy inzwischen über 47.000 Follower auf Instagram. Bei dem 19-Jährigen dürften sich vor allem zahlreiche weibliche Fans mit Kommentaren und Nachrichten melden. Ob seine Freundin damit wohl ein Problem hat?

"Meine Freundin ist generell keine eifersüchtige Person", stellte Starian in einem Gespräch mit Promiflash klar. Seiner Partnerin sei bewusst, dass Schwärmereien von Fans dazu gehören. "Sie hat jetzt auch schon ein paar Nachrichten bekommen, die in die Richtung gingen, dass ich eh nicht mit ihr zusammen bleiben würde und so etwas kann ich wirklich nicht nachvollziehen", verriet er. Doch selbst solche unschönen Bemerkungen würde seine Freundin "cool wegstecken", weshalb er ihr ein Kompliment machte: "Großen Respekt an meine Freundin!"

Davon, es wirklich in die Liveshows zu schaffen, war Starian am Ende des Auslandsrecalls nicht ganz überzeugt. Aufgrund einer Kehlkopfentzündung war seine Stimme zu dem Zeitpunkt nicht voll einsatzfähig gewesen – das habe ihn an seinem Weiterkommen zweifeln lassen: "Du hast es doch nicht geschafft, du hast es noch nicht erreicht. Jetzt wird es erst richtig kritisch", habe er sich damals eingeredet.

