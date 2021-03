Justin Bieber (27) hat seine große Liebe schon gefunden! Im Juli 2018 hatte sich der Sänger mit dem Model Hailey Bieber (24) verlobt – kurz darauf folgte auch schon still und heimlich die Trauung der beiden. Seitdem gelten die zwei Turteltauben als das Traumpaar schlechthin. Nun zeigte Justin einmal mehr, dass seine Frau sein Fels in der Brandung ist: Er offenbarte, dass sie ihm durch eine schwere Phase geholfen hat!

Im Interview mit The Sun sprach der 27-Jährige über sein neues Album "Justice", welches vergangenen Freitag erschienen ist. Der Song "Unstable" habe dabei für Justin eine ganz besonders emotionale Bedeutung, denn er habe vor einem Jahr eine sehr "schwere Phase" durchgemacht. "Glücklicherweise war meine Frau die ganze Zeit für mich da", schwärmte der "Peaches"-Interpret von der 24-Jährigen. Deshalb laute die Message des Songs: "Du hast mich geliebt, als ich instabil war."

In der Vergangenheit ließ der gebürtige Kanadier bereits des Öfteren durchblicken, dass seine Karriere als einstiger Kinderstar nicht spurlos an ihm vorbeigegangen ist. Kein Wunder, denn er veröffentlichte seine erste Single im Alter von gerade einmal 15 Jahren! Auch in seinem Song "Lonely" thematisierte er, dass er sich trotz des Ruhms in seiner Jugend oft sehr einsam gefühlt habe.

Instagram / justinbieber Justin Bieber im März 2021

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber an Weihnachten 2020

Rachpoot/MEGA Justin Bieber im Februar 2021

