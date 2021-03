Mit Babynews hatten wohl die meisten nicht so schnell gerechnet! Die DSDS-Kandidaten Katharina Eisenblut und Marvin Ventura haben sich in der aktuellen Staffel kennen- und liebengelernt. Marvin war vom ersten bis zum letzten Auftritt an Katharinas Seite – die war dankbar, dass sich ihr Liebster so aufopferungsvoll um sie gekümmert hat. Neben Streitereien mit ihren Konkurrenten hatte Kathi im Casting nämlich mit einer fiesen Beinverletzung zu kämpfen – doch er war für sie da! Aufgrund seiner fürsorglichen Art bringt der Saarländer allemal Papa-Potenzial mit – doch ist bei Katharina und Marvin etwa schon jetzt Nachwuchs im Anmarsch?

Es wäre dem süßen Pärchen gegönnt! In einem Livevideo auf Instagram gaben Kathi und Marvin neulich tatsächlich Anlass zu Baby-Spekulationen. Während sie mit den Teilnehmern Lucas und Kilian live zu sehen war, legte Katharina ganz nebenbei Babykleidung zusammen. Das blieb nicht unbemerkt: Die beiden DSDS-Mitstreiter wunderten sich sofort, ob die Sängerin schwanger sei und deuteten ihr schelmisches Lächeln als eindeutiges Zeichen. "Ist das jetzt euer Ernst?", wollte Lucas wissen.

Doch die geheimniskrämerische Kathi hielt sich bedeckt. "Kein Kommentar", grinste sie und fuhr fort: "Also, ich werde dazu keine Äußerung tätigen – aber wenn es so weit ist, werde ich euch erzählen, worum es geht." Der fehlende Babybauch scheint die Vermutungen bisher nicht zu bestätigen. Lucas bemerkte auch prompt: "Wenn das auf Mykonos entstanden wäre, dann wäre sie jetzt schon im siebten Monat."

TVNOW / Stefan Gregorowius Katharina Eisenblut und Marvin Ventura, DSDS-Kandidaten 2021

TV NOW/ Stefan Gregorowius Marvin Ventura und Katharina Eisenblut bei DSDS 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Katharina Eisenblut, DSDS-Kandidatin 2021

