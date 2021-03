Chiara Ferragnis (33) schwelgt allem Anschein nach aktuell im absoluten Familienglück – zumindest, wenn man diesen Bildern Glauben schenkt. Die Mode-Bloggerin ist gerade zum zweiten Mal Mutter geworden. Sie und ihr Mann Fedez (31) durften ein gesundes Mädchen namens Vittoria auf der Welt begrüßen. 2018 wurden sie bereits stolze Eltern eines Sohnes. Nur kurz nach den süßen Babynews bringt die Italienerin nun die Herzen ihrer Webgemeinde mit neuen Fotos ihres Töchterchens zum Schmelzen.

Von den vier Schnappschüssen, die sie auf ihrem Instagram-Account teilte, ist eins knuffiger als das andere. Besonders rührend ist ein Bild, auf dem Chiara ihre Vittoria in den Armen hält und dabei vor Glück weinen muss, während der frischgebackene Zweifachpapa ihr liebevoll durchs Haar streicht. Die Influencerin betitelte die Fotostrecke lediglich mit dem Datum, an dem die Aufnahmen entstanden sind: am 23. März, um 3:18 Uhr.

Sie ist allerdings nicht das einzige Elternteil, das seine Freunde über den neuesten Familienzuwachs mit ein paar Fotos im Netz zum Ausdruck bringt – auch Chiaras Gatte Fedez postete drei Schnappschüsse auf seinem Instagram-Kanal. "Frühstück für drei Personen", schrieb der Musiker zu einem Bild von sich, wie er Kaffee trinkt und seiner Frau, die ein Croissant genießt und dabei gleichzeitig Vittoria stillt.

