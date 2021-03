Ihre Kinder werden zusammen aufwachsen! Cheyenne Ochsenknecht (20) verkündete vor wenigen Augenblicken, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Ihre kleine Tochter Mavie hat am 26. März 2021 das Licht der Welt erblickt und ist gesund und munter. Dazu verfasste die Neu-Mama bereits rührende Zeilen im Netz. Auch Yeliz Koc (27), die Freundin von Cheyennes Bruder Jimi Blue Ochsenknecht (29), erwartet aktuell ebenfalls Nachwuchs und freut sich riesig mit der Schwester ihres Partners!

In ihrer Instagram-Story hat Yeliz Cheyennes Babystory geteilt und sie mit einem schlichten, aber aussagekräftigen Herzchen versehen. Die Message ist eindeutig: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist sehr glücklich über den Familienzuwachs. So geht es natürlich auch dem Vater des Kindes. Cheyennes Freund Nino postete ein Bild der Beinchen seiner Tochter in einem süßen Strampler und schreibt dazu: "Daddys Herz!"

Cheyenne selbst verfasste in ihrer Story rührende Zeilen zur Geburt: "Wir drei sind megaüberwältigt und unfassbar glücklich. Alles verlief am 26.03.2021 super und die kleine Mavie ist gesund." Jetzt wolle sich die Influencerin aber erst einmal erholen und die Zeit mit ihrer Familie genießen.

Anzeige

Instagram / ninoclaus Cheyenne Ochsenknechts Baby

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht (r.) mit ihrem Freund

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht im Januar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de