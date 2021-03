Hättet ihr ihn erkannt? Pete Doherty (42) machte in der Vergangenheit vor allem mit Negativschlagzeilen rund um seinen Drogenkonsum von sich Reden. Doch in den vergangenen Monaten ist es um das The-Libertines-Mitglied ziemlich ruhig geworden. Es gab keine öffentlichen Auftritte, und auch im Netz postete er meist Throwback-Bilder von sich. Gerade deswegen müssen wohl selbst hart gesottene Fans bei den neuesten Aufnahmen des Musikers zweimal hinschauen.

Pete hat sich in den vergangenen Monaten äußerlich ganz schön verändert – das wird bei den aktuellen Paparazzi-Aufnahmen von Daily Mail mehr als deutlich. Im Seebad Étretat, in der französischen Normandie wurde er beim Gassigehen gesichtet. Die grauen Haare hängen ihm strähnenweise ins aufgedunsene Gesicht, und das enge T-Shirt spannt am Oberkörper.

Neben seinem Hund wurde Pete noch von jemand anderem begleitet: seiner Freundin Katia de Vidas. Gut gelaunt und lächelnd schlenderten die zwei nebeneinander her. Seit wann genau der Brite und die Musikerin zusammen sind, ist nicht bekannt. Vor zwei Jahren tauchten die ersten Pärchenbilder der beiden auf. Heute lebt das Paar in einem Pariser Vorort.

Keuenhof, Rainer / ActionPress Pete Doherty in Berlin, 2019

Getty Images Pete Doherty, Musiker

Instagram / katiadevidas Katia de Vidas und Pete Doherty, Januar 2021

