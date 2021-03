Bei Let's Dance wirbeln auch dieses Jahr wieder Promis über die Tanzfläche und stellen sich anschließend dem Urteil der Fachjury, die aus Jorge Gonzalez (53), Motsi Mabuse (39) und Joachim Llambi (56) besteht. Insbesondere Letzterer hält mit seiner knallharten Kritik nicht hinterm Berg. Diese muss in der aktuellen Staffel auch der Profiboxer Simon Zachenhuber jeden Freitagabend über sich ergehen lassen. Promiflash verriet er nun, ob die Kandidaten von der Jury abseits der Kameras noch mehr Feedback bekommen.

Im Interview mit Promiflash erzählte der 23-Jährige, wie oft sich die Teilnehmer und die Jurymitglieder tatsächlich begegnen während der Staffel. "Man sieht sich nur wenig außerhalb der Show", erzählte der Leistungssportler. Und selbst wenn, tauscht man sich nicht über die tänzerischen Leistungen auf dem Parkett aus. "In den Gesprächen geht es meist um allgemeinere Themen und kaum um die Show oder das Tanzen", plauderte Simon aus.

In der Show am vergangenen Freitagabend bekam der Boxer dafür eine ausführliche Kritik zu seinem Contemporary-Tanz zu hören. "Gerade am Anfang hatte ich das Gefühl, dass du noch nachdenkst. Da war noch nicht diese Selbstverständlichkeit", urteilte Llambi. Für Simon und seine Trainerin Patricija Belousova gab es letztendlich 19 Punkte.

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei der "Let's Dance"-Profi-Challenge

Anzeige

Instagram / simon_zachenhuber Simon Zachenhuber, Boxer

Anzeige

Getty Images Patricija Belousova und Simon Zachenhuber bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de