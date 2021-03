Kann man sich in jemanden verlieben, ohne diesen Menschen zu sehen? Ist Liebe also tatsächlich blind? In der unter anderem für zwei People's Choice Awards nominierten Netflix-Serie Liebe macht blind geht es genau um diese Fragen. In dem Reality-Format lernen sich Singles ohne Ablenkung durch die Außenwelt und durch eine blickdichte Wand voneinander getrennt kennen. Kommt eine Verbindung zustande, verloben sie sich noch vor der ersten physischen Begegnung, kehren in ihr nun nicht mehr ganz so alltägliches Leben zurück und planen ihre Hochzeit. Nun ist offiziell: Auf die erste folgen eine zweite und dritte Staffel!

Vanessa Lachey (40), die die Show mit ihrem Ehemann Nick moderiert, bestätigte den baldigen Beginn der Dreharbeiten im Interview mit Hollywood Life. "Wir fangen in weniger als einem Monat an und sind unglaublich aufgeregt", erzählte sie. Aufgrund der fortwährenden Gesundheitskrise habe es eine Weile gedauert, die Produktion zu organisieren. Zwar halten sich die Teilnehmenden über die ersten beiden Wochen hinweg recht isoliert auf, sobald sie aber aus dieser Blase kommen, gebe es eine Menge physischen Kontakt, erklärte Vanessa den Ablauf. Die Frage, ob "die physische Verbindung zur emotionalen Verbindung passt", sei Teil der Show.

Mittlerweile seien jedoch Wege gefunden worden, die Staffeln unter sicheren Bedingungen zu drehen. "Wir werden sie euch allen so schnell wie möglich liefern", versprach Vanessa. Dass das Experiment durchaus erfolgversprechend ist, bewiesen bereits zwei Paare aus der ersten Staffel: Sowohl Amber Pike und Matthew Barnett als auch Lauren Speed und Cameron Hamilton feierten im vergangenen November ihren zweiten Hochzeitstag.

Netflix Jessica in einer der Dating-Kabinen

Netflix Matthew Barnett bei "Liebe macht blind"

Netflix Lauren Speed und Cameron Hamilton bei ihrer "Liebe macht blind"-Hochzeit

