Sarah Knappik (34) möchte ihre Schwangerschaft wohl ungestört genießen! Die Dschungelcamp-Legende und ihr Partner werden bald ein neues Kapitel aufschlagen: Das verliebte Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Vor Kurzem verriet die Blondine, dass sie sich auf eine kleine Tochter freuen darf – diese besondere Zeit möchte die Beauty aber offenbar nur mit ihrer kleinen Familie erleben: Sarah kündigte an, sich für eine Weile zurückzuziehen!

Auf Instagram postete das Model eine Aufnahme, auf der es in einem schwarzen Spitzen-BH von einer Lawine an Süßigkeiten eingedeckt ist – in der Betitelung des Bildes kündigte Sarah eine Auszeit an. "Meine kleine Familie und ich brauchen jetzt Ruhe und Zeit für uns. Gerne bin ich nach einer Auszeit, die mir mein großer Schatz vorgibt, wieder für euch da", schrieb die werdende Mama. Auch Unternehmen, die an einer Zusammenarbeit interessiert seien, dürften sich danach gerne wieder bei ihr melden – aktuell sei das aber nicht möglich. "Mit so viel Wasser in den Fingern kann ich jetzt auch keine Mails mehr beantworten", scherzte Sarah.

Wie lange Sarahs Social-Media-Pause sein wird, ließ sie noch offen. Ob sie sich also erst nach der Geburt wieder melden wird, bleibt abzuwarten – denkbar wäre es allerdings, immerhin befindet die Mama in spe sich im finalen Stadium ihrer Schwangerschaft.

Sarah Knappik mit ihrer Mama

Sarah Knappik im Januar 2021

Sarah Knappik, Reality-Star

