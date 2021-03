Babygeschlechts-Verkündung von Sarah Knappik (34)! Vor wenigen Wochen gab die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin überraschend ihre erste Schwangerschaft bekannt. Zu dem Zeitpunkt befand sie sich sogar schon im fünften Monat. Seitdem versorgt sie ihre Follower und Fans mit regelmäßigem Schwanger-Content auf Social Media. Ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, hielt sie bislang aber für sich. Jetzt lüftet Sarah auch endlich das Geheimnis um das Geschlecht ihres ungeborenen Babys.

Passend zum Weltfrauentag gibt die Blondine gegenüber Bild bekannt: Es wird ein Mädchen! Und darüber freut sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin riesig: "Ich bin irgendwie eine Mädchen-Mama. Aber am wichtigsten ist mir natürlich, dass mein Kind gesund zur Welt kommt." Aktuell lebt Sarah bei ihrer Familie in Bochum, wo sie von ihrer Mama Sylvia (54) mit Rat und Tat unterstützt wird. "Sie ist meine Mutter und zugleich beste Freundin. Aktuell ist es besser, meine Familie um mich herum zu haben. Ich bin schon platt, wenn ich mir Socken anziehe", beschreibt sie dazu das Verhältnis.

Bereits im April soll das kleine Mädchen das Licht der Welt erblicken, dementsprechend fortgeschritten ist Sarahs Babybauch. "Ich kann auch nicht mehr so viel herumlaufen. Ich muss mich schon nach kurzen Strecken ausruhen, als ob ich gerade einen Marathon gelaufen bin. Es drückt überall", verrät sie über die aktuelle Situation!

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik im Januar 2021

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik, Influencerin

ActionPress Sarah Knappik bei der Golden Hours Feier für die Fernsehserie "Babylon Berlin"

