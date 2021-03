Eine TV-Show steht und fällt mit dem Moderator! Besonders zwischen den buzzerwütigen Singles in der Take Me Out-Arena ist es wichtig, den richtigen Ton zu treffen. Ralf Schmitz (46) hat in vielen Ausgaben der Sendung unter Beweis gestellt, dass er dieser Aufgabe gewachsen ist – und die Fans damit begeistert. Jetzt wurde bekannt, dass Kollege Jan Köppen (38) den Komiker demnächst ablösen wird. Ihr habt in der Promiflash-Umfrage abgestimmt, wer für euch die bessere Wahl ist.

Und in der Promiflash-Leserschaft gab es eine hauchdünne Mehrheit für Ralf: Von 2.737 Teilnehmern [Stand: 28. März, 20:30] fanden 56,7 Prozent, dass die Sendung ohne den 46-Jährigen verlieren würde. Das entspricht 1.553 Stimmen. Auf der anderen Seite glaubten 1.184 Voter, also 43,3 Prozent, dass Jan die bessere Wahl für den Job sei. Da muss der Neue offenbar erst mal ein wenig Überzeugungsarbeit leisten.

Gerade nach seinem Engagement als Moderator der ersten Are You The One?-Staffel im vergangenen Jahr bringt Jan ja auch eine Menge Flirtformat-Erfahrung mit. Auch wenn Oliver (43) und Amira Pocher (28) der Meinung sind, dass er damals zu brav für die Sendung gewesen sei. Vielleicht kann er die beiden ja in seinem neuen Posten von sich überzeugen.

Anzeige

Getty Images Ralf Schmitz bei der RTL-Programmvorschau in Hamburg im Juli 2014

Anzeige

ActionPress/Thomas Burg Jan Köppen und Laura Wontorra im "Ninja Warrior Germany"-Parcours

Anzeige

Getty Images Amira und Oliver Pocher im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de