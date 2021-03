Das Geheimnis ist endlich gelüftet! Take Me Out hat sich in den vergangenen Jahren zu einem richtig erfolgreichen TV-Format entwickelt. Umso überraschender kam vor ein paar Monaten diese Meldung: Ralf Schmitz (46), der seit Anfang an als Gastgeber die liebeshungrigen Singles verkuppelt, wird diesen Job zukünftig nicht mehr übernehmen. Nun wurde bekannt gegeben, wer in seine Fußstapfen treten wird – Jan Köppen (38) ist der neue Moderator von "Take Me Out"!

Am Samstagabend endete die neueste Staffel – und das war sogleich Ralfs letzter Auftritt. Damit steht die Show aber noch lange nicht vor dem Aus, denn mit Jan hat die Sendung einen würdigen Nachfolger. Der 38-Jährige moderierte bereits die erste Staffel von Are You The One? und weiß daher bestens, worauf es ankommt. "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei 'Take Me Out', und durch meine Moderation von 'Are You The One?' weiß ich ja bereits, wie der Dating-Hase läuft. Bei 'Take Me Out' stehen 30 Frauen an ihren Buzzern, die gackern und kichern … ob ich darüber die Kontrolle behalten werde, werden wir sehen", scherzt er im Gespräch mit RTL.

Bei den Followern auf Instagram scheint die Neuigkeit ziemlich gut anzukommen. Viele sind gespannt auf den neuen Moderator. Zwar trauern einige natürlich Show-Legende Ralf hinterer, dennoch wollen die meisten Jan eine Chance geben. "Ihr müsst ihm eine Chance geben, die hat jeder verdient. Nicht zu früh buzzern, Leute", lautet ein Kommentar. Was sagt ihr dazu, dass Jan nun "Take Me Out" moderiert? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab.

Jan Köppen, "Are You The One?"-Moderator

Jan Köppen, "Are You The One?"-Moderator

Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

