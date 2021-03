Bahnt sich hier etwa eine Liebeskrise an? Zwischen Dennis und Nicole knistert es auf Love Island seit Tag eins gewaltig. Schon in der ersten Paarungszeremonie bildeten der Beamte aus Düsseldorf und die humorvolle Projektassistentin ein Couple, bis jetzt blieb das auch so. Allerdings hapert es ein wenig an der Kommunikation der beiden – Auslöser für Ärger im Paradies. Nicole heult sich daraufhin bei Mitstreiter Alex aus!

Die Blondine scheint sich nicht sicher zu sein, ob ihr TV-Partner es auch wirklich ernst mit ihr meint, diese Sorge begleitet sie wohl schon ein wenig länger. Daraufhin sucht sie sich ein offenes Ohr bei dem Profi-Boxer Alex. "Ich komme mir so dumm vor, wenn ich merke, dass ich mehr gebe und empfinde. Dann kann es halt sein, dass ich zehn Schritte zurückgehe", klagt sie ihr Leid. Sie plage mittlerweile ein ungutes Gefühl, dass sie verletzt werden könnte. Auch Dennis setzt sie von ihren Befürchtungen in Kenntnis: "Vielleicht habe ich auch ein bisschen Angst, dass ich hier zu schnell zu viele Gefühle zugelassen habe."

Aber auch Nicoles Verhalten sorgt bei Dennis für Unmut – nachdem diese sich angeblich abweisend verhält, platzt dem Beau die Hutschnur. Daraufhin verleiht er seinem Ärger im Gespräch mit Fynn Ausdruck. "Es ist immer dasselbe: Sie will nie darüber reden. Mit allen redet sie den ganzen Tag und wenn ich sie anspreche, kommt nix", platzt es aus dem 27-Jährigen heraus.

