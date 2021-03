Na, diese beiden sehen aber wieder glücklich aus! In den vergangenen Wochen ging es in Jennifer Lopez (51) und Alex Rodriguez' (45) Beziehung ziemlich turbulent zu. Nach einer vermeintlichen Trennung und Verlobungsauflösung scheint das Paar aber mittlerweile wieder auf einem guten Weg zu sein, seine Liebe zu retten. Und das zeigt nun auch ein neuer Netzbeitrag: Alex veröffentlichte nach langer Zeit wieder ein Selfie mit seiner Jennifer!

Via Instagram teilte der 45-Jährige nun einen ziemlich glücklich wirkenden Schnappschuss mit seiner Liebsten. Auf dem Foto schmiegt sich die "Let's Get Loud"-Interpretin verliebt an ihren A-Rod an und lächelt glücklich in die Kamera. Auch der ehemalige Baseball-Profi scheint diesen Moment zu genießen und strahlt ebenfalls. Und obwohl die beiden mit diesem Beitrag nur ein neues Beauty-Produkt bewerben, rasteten die Follower unter dem Post regelrecht aus. "Ich bin einfach froh zu sehen, dass ihr schafft, dass es funktioniert", schrieb ein Fan.

Dass die zwei an ihre Liebe und Beziehung glauben, hatte erst kürzlich ein Insider betont. "Alex bleibt entschlossen, mit Jennifer an den Dingen zu arbeiten", hatte die Quelle gegenüber E! News verraten. Demnach sei das Duo bereit, seiner Liebe noch einmal eine Chance zu geben und mache erste Fortschritte.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im August 2018 in New York City

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

