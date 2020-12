Passend zum Advent präsentiert sich Kylie Jenner (23) mit einem ganz neuen Haarstyle. In den vergangenen Jahren sah man die Beauty bereits mit den verschiedensten und ausgefallensten Looks. Egal ob Braun, Schwarz, Blond, mit Bob oder ganz lang – der Keeping up with the Kardashians-Star hat bereits einige Frisuren ausprobiert. Offenbar wurden ihr diese Varianten jetzt aber zu langweilig, denn Kylie hat sich ihre Haare nun weihnachtlich rot färben lassen.

Auf Instagram teilt die 23-Jährige jetzt zahlreiche Bilder, auf denen sie stolz ihren neuen, farbenfrohen Look präsentiert. Abgestimmt auf ihre langen roten Haare, trägt Kylie auf den Schnappschüssen eine dunkelrote Lederhose sowie ein rot gemustertes Crop-Top. Ihr erstes Foto betitelt sie: "Wie sollten wir sie nennen?" Dazu hat sie eine weitere Aufnahme von sich mit den Worten "Ariel wer?" gepostet – und scheint damit ihre vorangegangene Frage selbst zu beantworten.

Bei ihren Fans kommt der Look offenbar ziemlich gut an. Beide Bilder haben nach nicht einmal 24 Stunden zusammen bereits über zwölf Millionen Likes erhalten. Viele ihrer Follower kommentierten die Bilder mit den verzückten Worten "Oh mein Gott". Andere Reaktionen lauteten: "Ich liebe den Look", "Diese Farbe sieht so verdammt gut aus" oder "Du siehst umwerfend aus".

Instagram / kyliesnapchat Kylie Jenner mit extrem langer Mähne

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Dezember 2020

