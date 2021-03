Ed Sheeran (30) genießt ein bisschen Zeit mit seiner Familie. Der Sänger und seine Frau Cherry Seaborn (28) sind im September 2020 zum ersten Mal Eltern geworden. Sie durften ein gesundes Mädchen auf der Welt begrüßen, der sie den Namen Lyra Antarctica gaben. Nur einen Monat nach der Geburt seiner Tochter wurde der "Shape of You"-Interpret dann erstmals mit seinem Kind abgelichtet. Jetzt wurde der Musiker erneut mit seinem Töchterchen fotografiert – doch dieses Mal war auch seine Frau dabei.

Paparazzi erwischten die dreiköpfige Familie bei einem Spaziergang in Australien, wie Mirror berichtete. Ed und seine Gattin sahen total entspannt aus und genossen offenbar den Sonnenschein und nutzten das gute Wetter gleich, um einen kleinen Ausflug zu unternehmen. Während die Neu-Mama eine große Wasserflasche trug, schob der Chartstürmer einen Kinderwagen vor sich her. Jedoch war der Buggy komplett mit einem Tuch abgedeckt, sodass Lyra nicht nur vor der Sonne geschützt war, sondern die Schnappschussjäger außerdem keine Chance hatten, ein Foto von ihr zu knipsen.

Aber was macht der Brite eigentlich in Down Under? Er und seine Familie flogen dorthin, um an der Gedenkfeier des Anfang März verstorbenen Musikmoguls Michael Gudinski (✝68) teilzunehmen. Ein YouTube-Video zeigt den "Afterglow"-Hitmacher sogar auf dem Begräbnis, wie er unter Tränen seinen Song "Visiting Hours" zum Besten gab.

Getty Images Ed Sheeran und Cherry

Instagram / teddysphotos Sänger Ed Sheeran

Getty Images Ed Sheeran bei einem Konzert im März 2018

