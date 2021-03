Hannah Kerschbaumer (28) rappt gegen Hater! Bei Der Bachelor zählte die Berlinerin zu den bei den Fans beliebtesten Kandidatinnen. Ihre lockere Art kam super an, und viele Zuschauer wünschten Hannah die große Liebe mit Niko Griesert (30). Trotzdem kassiert wohl auch die selbstständige Unternehmerin immer wieder den einen oder anderen fiesen Kommentar. Um gegen Hass im Netz anzukämpfen, hat sich die Brünette jetzt ans Mikro gestellt und einen Rap-Song veröffentlicht.

"Gemeinsam gegen Hass im Netz", lautet das Motto der 28-Jährigen bei ihrem Herzensprojekt. Auf Instagram wurde der Clip zu ihrem Anti-Hate-Song schon über eine halbe Million Mal geklickt. Unterstützt wird Hannah in dieser Sache von Rosenverteiler Niko und den anderen Bachelor-Girls. Für das Musikvideo halten sie nicht nur Schilder mit den einzelnen Versen ins Bild. Unter dem Clip hinterlassen viele zudem lobende Kommentare für die Darbietung der Yoga-Begeisterten.

Um jeglicher Kritik vorzubeugen, betont Hannah zu ihrem Beitrag: "In diesem Video geht es nicht um die musikalische Qualität der Darbietung. In diesem Video geht es nicht um uns als Bachelor Teilnehmer*innen per se..." – im Fokus stehe ausschließlich die Botschaft des Ganzen. Die Flirtshow-Teilnehmerin fordert gegenseitigen Support statt der Verbreitung von Hass.

Hannah Kerschbaumer und Niko Griesert bei einem Bachelor-Date

Hannah Kerschbaumer, Bachelor-Kandidatin 2021

Hannah Kerschbaumer, "Bachelor"-Kandidatin 2021

