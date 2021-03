Nach drei spannenden Wochen steht bei Love Island heute Abend das große Finale an! Lange galten Dennis Prs und Nicole als heiße Favoriten auf den Sieg. Doch die erkannten kurz vor knapp, dass sie als Paar wohl eher nicht harmonieren würden und entcoupelten sich. Aber wer bekommt jetzt die meisten Zuschaueranrufe und sichert sich das Preisgeld? Im Promiflash-Interview waren sich die Ex-Islander da ziemlich einig.

Die Mehrheit sieht Greta Engelfried und Fynn Lukas Kunz vorne. Adriano Monaco erklärte im Promiflash-Interview, dass die beiden vermutlich gut beim TV-Publikum ankommen und deshalb wahrscheinlich das Rennen machen werden. Dieser Meinung sind auch Nicole und Dennis. Emilia Würsching drückt Greta und Fynn – alias Feta – ebenfalls feste die Daumen. "Mit denen habe ich so viel durchgemacht, die sind so zusammengewachsen und haben so füreinander gekämpft", erzählte sie. Dennoch würde sie es auch den anderen Couples von Herzen gönnen.

Finn Emma und Christian Hacker sowie Bianca Balintffy und Paco Hrb treten gegen die Turteltauben an. Amadu Couhl vermutet, dass vor allem Bianca und Paco Feta gefährlich werden könnten: "Ich finde, dass das zwischen den beiden harmoniert und da draußen auch was werden kann." Julia Wurzinger ist auch der Meinung, dass es auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen allen drei Couples hinauslaufen könnte.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI / Magdalena Possert Der "Love Island"-Startcast im Frühjahr 2021

RTLZWEI Emilia Würsching bei "Love Island" 2021

RTLZWEI Paco und Bianca, "Love Island"-Kandidaten 2021

