Wer hat bei den Love Island-Zuschauern in den letzten drei Wochen die meisten Sympathiepunkte gesammelt? Greta Engelfried und Fynn Lukas Kunz, Bianca Balintffy und Paco Hrb sowie Finn Emma und Christian Hacker kämpfen im Finale der Kuppelshow um den Sieg. Wer sich am Ende das Preisgeld sichert, entscheiden die Fans heute Abend per Telefon-Voting. Für die Promiflash-Leser stehen die Gewinner allerdings jetzt schon fest.

Für die sind Fynn und Greta schon seit Tagen das beliebteste Couple und daran hat sich kurz vor dem großen Showdown auch nichts geändert. In einer Promiflash-Umfrage gaben 52,6 Prozent der 3.507 Teilnehmer (Stand: 29. März 2021, 12:40 Uhr) an, dass sie den beiden den Sieg am meisten gönnen. Allerdings bekommen sie im Endspurt noch heiße Konkurrenz – und zwar Paco und Bianca. Die sind den Turteltauben mit 42,4 Prozent dicht auf den Fersen.

Sollten sich am Ende Finn Emma und Chris durchsetzen, wäre das wohl eine riesige Überraschung. Nur fünf Prozent der Leser glauben nämlich, dass die Bochumerin und der ehemalige Take Me Out-Kandidat das Rennen machen. Das liegt vermutlich daran, dass sie sich erst vor wenigen Tagen vercoupelt und seitdem nicht wirklich viel Sendezeit hatten.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI Die "Love Island"-Kandidaten kurz vorm Finale

RTLZWEI "Love Island"-Kandidaten: Paco, Bianca und Adriano

RTLZWEI Christian Hacker und Finn Emma bei "Love Island"

