Heute Abend wagte Box-Trainerin Lena Ahmadi Khouki sich in Die Höhle der Löwen und stellte dort Khou Khii vor – einen Trainings-Boxsack aus 100 Prozent nachhaltigem, wasserfesten und langlebigem Kork für ein schmerzfreies Training ohne Handschuhe. Zwar hatten die Löwen großen Spaß beim Austesten des Produkts, doch sie zeigten sich nicht überzeugt von dessen Innovation. Am Ende bekam die zweifache Mutter keinen Deal. Im Promiflash-Interview im Anschluss an die Sendung wird deutlich, wie traurig die Gründerin darüber ist...

"Ich bin natürlich enttäuscht, da es sich anfühlt wie ein verlorener Kampf. Es war ja wirklich ein Knock-out in der letzter Sekunde", stellt Lena klar. Doch die Powerfrau bleibt optimistisch: "Aber rückblickend und mit klaren Gedanken ist es definitiv keine Niederlage. Im Gegenteil, denn die Sendung ist bei Investoren und Geschäftsleuten sehr beliebt und aus diesem Grund hoffe ich, dass sich ein Mentor melden wird, der das Potenzial des gesamten Khou-Khii-Konzepts erkannt hat." Die Sportlerin werde definitiv weiterkämpfen!

Wenn die Löwen angebissen hätten – mit wem hätte Lena am Liebsten zusammengearbeitet? "Vorab waren meine Wunschlöwen Frau Wöhrl und Herr Rosberg", verrät sie Promiflash. Warum? "Frau Wöhrl, weil sie unter anderem eine Hotelkette betreibt und ich mir gedacht habe, dass Sie ein gutes Netzwerk in dieser Branche hat. Sie hat ein großes Herz! Wie eine Tochter hätte ich ihr blind vertraut. Wie man sehen konnte, habe ich mit allen Mitteln um sie gekämpft." Um den Ex-Formel-1-Star konnte die 35-Jährige leider nicht kämpfen, da er aufgrund des Rotationssystems der Löwen an diesem Tag nicht im Studio war.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams, Dr. Georg Kofler und Nils Glagau beim Pitch von Khou Khii

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl und Dr. Georg Kofler beim Pitch von Khou Khii

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen"

