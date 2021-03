June Shannons (41) Gesundheitszustand scheint mehr als alarmierend gewesen zu sein. In der Vergangenheit versetzte der "Hier kommt Honey Boo Boo"-Star seine Fans schon des Öfteren in Sorge: Jahrelang kämpfte er mit seiner Drogensucht, schaffte es aber letztendlich, clean zu werden. Nun schockierte die Blondine ihre Fangemeinde allerdings erneut mit einer furchtbaren Neuigkeit: June leidet an einer Krankheit, die sie innerhalb von sechs Monaten ihr Leben hätte kosten können!

In ihrer Show "Mama June: From Not to Hot" offenbarte die Mutter von Honey Boo Boo (15), dass sie an einem Lymphödem leidet – dabei sammeln sich Flüssigkeiten in den Zwischenzellräumen. "Fett bildet Knötchen unter der Haut und das Lymphsystem funktioniert nicht richtig", fasste der Reality-TV-Star zusammen. Ihre Gliedmaßen seien schon extrem angeschwollen. Die Erkrankung habe bereits verheerende Auswirkungen: "Ich bin bereits in Stadium drei. Wenn ich nicht behandelt werde, werde ich in sechs Monaten sterben."

Glücklicherweise ist seit den Dreharbeiten schon eine Weile vergangen und offenbar geht es Mama June inzwischen wieder besser. Auf Twitter fügte sie vor Kurzem hinzu: "Und ja, es ist verrückt: Im September letzten Jahres wurde bei mir ein Lymphödem und ein Lipödem diagnostiziert." Sie habe glücklicherweise die richtige Behandlung bekommen.

June Shannon mit ihrer Tochter, November 2015

June Shannon beim Bossip Best Dressed List Event in Los Angeles, 2018

Mama June im November 2020

