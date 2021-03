Emma Roberts (30) präsentiert ihr Familienglück! Die Schauspielerin ist im vergangenen Dezember erstmals Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Freund Garrett Hedlund (36) durfte sie einen kleinen Jungen namens Rhodes auf der Welt begrüßen. Der frischgebackene Vater schwärmte bereits öffentlich in einem Interview von seinem Baby. Auch Emma verdeutlichte mit putzigen Pics im Netz, dass sie ihr Leben als Mutter offenbar sehr genießt. Bisher hat man die drei aber noch nicht zusammen gesehen. Doch nun konnte man endlich einen Blick auf die kleine Familie erhaschen!

Auf Bildern, die der DailyMail vorliegen, erwischten Paparazzi Emma, ihren Liebsten und den kleinen Rhodes bei einem entspannten Spaziergang durch ihre Nachbarschaft in Los Angeles. Es ist eine Premiere, denn seit der Geburt im Dezember scheinen sie gemeinsame Ausflüge eher zu meiden. Dabei geben sie ein echt cooles Trio ab. Im Partnerlook – bestehend aus einem weißen T-Shirt und einer blauen Jeans – schlendern die Eltern entspannt nebeneinander her. Emma schiebt den Kinderwagen, während Garrett immer wieder einen Blick auf seinen Spross wirft.

Schon wenige Wochen nach der Entbindung ihres Kleinen war Emma schon wieder superschlank unterwegs – und setzte ihren attraktiven After-Baby-Body in einer engen schwarzen Jeans gekonnt in Szene. Auch auf Social Media begeistert die 30-Jährige ihre Fans immer wieder mit ihren tollen Looks.

Anzeige

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts

Anzeige

Instagram / emmaroberts Emma Roberts und Garrett Hedlund, 2021

Anzeige

Instagram / emmaroberts Emma Roberts, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de