Jahrelang war Hape Kerkeling (56) nicht aus der deutschen TV-Landschaft wegzudenken! Er moderierte Erfolgsformate wie Let's Dance und wurde durch Rollen wie Horst Schlämmer und Königin Beatrix und nicht zuletzt auch durch seinen legendären "Hurz!"-Auftritt zum absoluten Kult. 2014 entschied der Schauspieler, sich weitestgehend aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. Seitdem war er vorwiegend hinter der Kamera und als Synchronsprecher tätig. Doch schon bald wird Hape wieder regelmäßig im Fernsehen zu sehen sein – und zwar bei RTL.

Das bestätigte der Sender nun gegenüber DWDL. Demnach soll der 56-Jährige ab Herbst an verschiedenen Unterhaltungssendungen mitwirken und eine Hauptrolle in einer fiktionalen Serie übernehmen. Viel mehr ist bisher nicht über sein großes Comeback bekannt. Aber der Komiker selbst heizt die Vorfreude noch mächtig an: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL, TVNow und Vox. Wir haben da ein paar richtig schöne Ideen auf der Pfanne."

"Wir erneuern RTL und entwickeln uns als Programm und Marke immer weiter: Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Hape Kerkeling einen TV-Star und Entertainer zurückholen", schwärmte Henning Tewes, Geschäftsführer von RTL Television und Co-Geschäftsleiter von TVNow. Die geplante Serie soll 2022 ausgestrahlt werden.

OHLENBOSTEL,GUIDO Hape Kerkeling und Nazan Eckes bei "Let's Dance", 2007

Getty Images Hape Kerkeling, Entertainer und Komiker

Getty Images Hape Kerkeling beim Bayerischen Fernsehpreis 2018

