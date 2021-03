Was steckt bloß hinter all diesen Tintenkunstwerken auf Justin Biebers (27) Körper? Über 60 Tattoos schmücken inzwischen die Haut des Sängers. Die große Frage ist allerdings: Was bedeuten all diese Tattoos? Was einige der Motive auf seinem Körper symbolisieren, darüber sprach der "What Do You Mean?"-Interpret nun mit Vogue. Er enthüllte unter anderem, was der Bär auf seiner Brust ausdrückt. "So zäh und widerstandsfähig ein Bär auch ist, er hält immer Winterschlaf, was so wichtig ist. Wir Menschen machen, machen und machen, ohne uns auszuruhen und das kann uns erschöpft und ausgelaugt zurücklassen", erklärt der Musiker.

