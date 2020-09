Diese Tätowierung spaltet die Community! Vor wenigen Tagen überraschte Justin Bieber (26) seine Fans mit einem neuen Tattoo: Er ließ sich eine filigrane Rose stechen und hatte sich dafür eine besonders offensichtliche Körperstelle ausgesucht: Das schwarz-weiße, florale Motiv ziert jetzt den Hals des "Yummy"-Interpreten. Doch das Tintenkunstwerk sorgte bei Weitem nicht nur für positive Reaktionen seiner Fangemeinde. Einige von Justins Anhängern waren regelrecht schockiert von dem neuen Tattoo!

"Warte mal, das ist doch ein Witz, oder etwa nicht? Das steht ihm gar nicht", äußerte ein Instagram-User seine Meinung in der Kommentarspalte des Musikers. "Bitte lass dir nicht noch mehr Tätowierungen an deinem Hals stechen" oder auch "Oh, mit dem Tattoo bin ich mir echt unsicher. Ich glaube, du hast dir deinen schönen Hals ruiniert", lauteten weitere kritische Kommentare. Ein Nutzer befürchtete sogar, dass sich der "Stuck with U"-Interpret in Zukunft noch für weitere auffällige Tintenkunstwerke entscheiden könnte. "Justin, hör mit den Tattoos aus! Was kommt als Nächstes? Eins im Gesicht? Lass es einfach!", forderte er den Sänger auf.

Doch das Motiv traf auch auf Zustimmung. "Wow, ich liebe dein neues Tattoo", "Oh, das sieht so toll aus, Justin" oder auch "Eine Rose ist so ein schönes Symbol", ließen ein paar Nutzer auf der Fotoplattform verlauten. Jetzt seid ihr gefragt: Wie gefällt euch Justins neues Tattoo? Nehmt an der Umfrage teil!

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Musiker

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

Instagram / justinbieber Justin Bieber im September 2020

