Momo Chahine stellt seine neue Freundin endlich der Öffentlichkeit vor! Der DSDS-Star gab bereits vor wenigen Tagen bekannt, dass er jetzt in festen Händen ist. Wer seine Herzdame ist, teilte er allerdings noch nicht mit seiner Fangemeinde – bis jetzt. Nun macht der Sänger die Beziehung mit seiner schönen Partnerin Sabrine so richtig offiziell: Momo postet das erste Pärchen-Foto im Web!

Auf Instagram teilt der Beau eine Aufnahme der beiden, auf der seine Freundin bestens zu sehen ist – und auch Sabrine teilt in ihrem Profil einen zuckersüßen Pärchen-Schnappschuss. In der Betitelung nutzt der Sänger liebevolle und zugleich bedeutungsstarke Worte, um seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. "Mein Baby", postet er und markiert dabei sogar seine Angebetete. Woher die beiden sich wohl kennen? Die Influencerin hatte auf jeden Fall schon im vergangenen Jahr in dem Musikvideo zu Momos Song "Ya Habibi" mitgewirkt.

Die Fans sind völlig aus dem Häuschen bei diesen süßen Liebes-News und freuen sich, wie unter dem Post bestens zu sehen ist. Und auch prominente Freunde des Musikers übermitteln ihre herzlichsten Glückwünsche, wie zum Beispiel #CoupleChallenge-Star Davide Tolone (22): "Viel Glück, Bruder."

Instagram / sabrinekhan Sabrine Khan, Influencerin

Instagram / sabrinekhan Sabrine Khan und Momo Chahine

Instagram / davidedondale Davide Tolone, 2020

