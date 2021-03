Was ihre Germany's next Topmodel-Mädchen können, kann Heidi Klum (47) schon lange! Vergangene Woche wurde es wieder verdammt sexy in ihrer Castingshow: Die Kandidatinnen Romina Palm (21), Soulin Omar und Co. mussten bei der Elimination nicht nur über den Catwalk laufen, sondern auch eine ziemlich heiße Choreo in knappen Dessous und 13-Zentimeter-High-Heels abliefern. Im Netz zog GNTM-Chefin Heidi jetzt nach: Auch sie trug bei ihren Moves nur einen Bikini.

"Yippie, es ist Montag und es gibt viel zu tun. Aber zuerst: Lasst uns tanzen", schrieb die Wahlamerikanerin zu dem Instagram-Clip. 38 Sekunden lang lässt sie – nur in einen knappen Zweiteiler gekleidet – die Hüften kreisen, wackelt mit dem Po und streicht sich verführerisch durchs Haar. Ihrem Mann Tom Kaulitz (31) dürfte das Video ziemlich gut gefallen. Wie es bei Heidis fast acht Millionen Followern ankommt, lässt sich nicht erkennen – die Kommentarfunktion hat die Beauty nämlich deaktiviert.

Dass sich die 47-Jährige auf Social Media und auch generell gern freizügig präsentiert, ist längst kein Geheimnis mehr. Erst vergangene Woche hatte sie auf ihrem Profil ein Bild gepostet, auf dem sie neben einem riesigen Strohhut auch ihren Hintern in die Kamera hält. Und dabei trug sie wieder mal nur ein Höschen.

ActionPress Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Topmodel Heidi Klum

Instagram / heidiklum Heidi Klum im März 2021

