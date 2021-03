Maren Wolf (28) gibt ein beunruhigendes Update! Im November vergangenen Jahres musste sich die YouTuberin einer Notoperation unterziehen: ein Nierenstein verursachte bei ihr einen gefährlichen Nierenstau, der im schlimmsten Fall schnell zu einem akuten Organversagen hätte führen können. In letzter Zeit schien es der Mutter von Lyan River Wolf allerdings wieder besser zu gehen. Doch nun meldet sie sich mit besorgniserregenden Nachrichten zurück: Maren leidet wieder unter Nierenkoliken.

"Ich habe heute Nacht um zwei Uhr so schlimme Schmerzen bekommen", berichtet die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story. Sie habe sich daraufhin eine Badewanne eingelassen und eine Schmerztablette genommen, doch dadurch sei es nicht besser geworden. Im Gegenteil: Maren habe Schweißausbrüche gehabt und die ganze Zeit gezittert. "Mir war kotzübel", gibt die Kölnerin ehrlich zu. In den vergangenen Monaten habe sie zwar hin und wieder leichte Schmerzen gehabt, aber so schlimm wie dieses Mal sei es noch nie gewesen.

Deshalb hat sich die 26-Jährige auch direkt beim Urologen untersuchen lassen. Dieser diagnostizierte bei ihr einen bakteriellen Infekt, eine Blasenentzündung und einen Nierenstau. Außerdem habe sie bei ihrem letzten Arztbesuch eigentlich noch einen weiteren Nierenstein gehabt, den sie aber jetzt vermutlich ausgeschieden habe. Dieser könnte jedenfalls der Grund für die starken Schmerzen sein.

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf mit Söhnchen Lyan

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de